Трамп подписал закон, продлевающий финансирование правительства США до 8 февраля

Президент США Дональд Трамп подписал вечером в понедельник принятый ранее обеими палатами Конгресса закон, продлевающий финансирование работы федерального правительства США всего на две недели - до 8 февраля.

Хотя трехдневная приостановка работы федерального правительства завершилась, республиканцы и демократы пока так и не договорились по бюджетным вопросам, в частности, о финансировании программ в сфере иммиграции, военным и социальным расходам, и 8 февраля правительство может вновь оказаться без денег.

Законопроект о временном финансировании в понедельник одобрил сначала Сенат - 81 голос "за", 18 "против", а позже Палата представителей - 266 голосов "за", "против" - 150.

При этом республиканцы дали заверения демократам, что вынесут в ближайшие дни на голосование законопроект о статусе нелегальных мигрантов и их детей.

Для прохождения бюджетного законопроекта через Сенат необходима поддержка минимум 60 сенаторов, то есть республиканцы не могут принять его без поддержки хотя бы части демократов.

Демократы настаивают на защите от депортации детей, прибывших в США несовершеннолетними, а республиканцы отказались обсуждать этот вопрос до принятия законопроекта о продлении финансирования работы правительства. Скандальные заявления Д.Трампа об иммигрантах из Гаити и Африки, о которых сообщалось на прошлой неделе, лишь обострили напряженность в конгрессе.

Проблемным моментом, помимо ситуации со статусом мигрантов, также считался бюджет министерства обороны. Республиканцы предложили увеличить объем средств, выделяемых на оборону, тогда как демократы требовали расширить невоенные статьи бюджета.

Кроме того, партии разошлись во взглядах на финансирование социального страхования и строительства стены на границе с Мексикой.

Президент написал в своем "Твиттере", что "демократы гораздо больше обеспокоены нелегальными мигрантами, чем нашими великими военными и безопасностью на опасной южной границе".

За последние четыре месяца американские законодатели уже четыре раза принимали решение о краткосрочном продлении финансирования, поскольку не могли договориться по ключевым вопросам бюджетной политики.

В конце прошлой недели сенаторы не смогли согласовать очередной законопроект о продлении финансирования деятельности федерального правительства, что привело к остановке его работы 20 января.

C 1978 года федеральное правительство США уже 18-й раз временно прекращает свою работу. В предыдущий раз работа правительства США приостанавливалась в 2013 году, когда сенаторы-республиканцы выражали несогласие с демократами из-за реформы здравоохранения.