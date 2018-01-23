События

04:14 23.01.2018

В Запорожской области из-за снегопада до утра ограничено движение крупногабаритного транспорта

В Запорожской области из-за снегопада до утра ограничено движение крупногабаритного транспорта

        В Запорожской области из-за сильного снегопада до утра вторника ограничено движение крупногабаритного автотранспорта на отрезке трассы М- 18 Харьков-Симферополь между Запорожьем и Васильевкой. На данный момент автодорогах региона в "отстойниках" находятся 166 большегрузных автомобилей.

      Как рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГУ ГСЧС в Запорожской области, в результате ухудшения погодных условий в регионе - снегопадом и метелью, 22 января с 23.00 до 8.00 23 января ограничено движение большегрузных автомобилей на участке трассы М-18 Харьков-Симферополь между Запорожьем и райцентром Васильевка.

      В результате, все грузовики, находившиеся ночью на данном участке автодороги припаркованы местах отстоя автотранспорта.

      "По состоянию на 01.00 23 января в Запорожской области на автодорогах в местах отстоя находится 166 транспортных средств, из которых 84 в Васильевском районе, 37 - на выезде из Запорожья со стороны Ореховского шоссе рядом с постом ДПС, 45 - в районе памятника автомобилистам (на выезде из Запорожья рядом с трассой Харьков-Симферополь)" - отметили в ГУ ГСЧС региона.

      Также, спасатели обозначили 85 участков автомобильных дорог государственного и регионального значения общей протяженностью 160 км, где наиболее вероятны транспортные заторы, и обустроили 20 мест отстоя грузовой техники.

      Учитывая сложный рельеф местности между Запорожьем и райцентром Васильевка спасатели оперативно вывели на эти участки технику повышенной проходимости, чтобы оперативно реагировать на обращение водителей о помощи.

      По состоянию на 22.00 22 января спасатели ГСЧС освободили из снежных заносов 15 автомобилей. Пострадавших нет. Автотранспорт, освобожденные из снеговых ловушек, спасатели сопровождали к безопасным местам отстоя автотранспорта.

      В ГУ ГСЧС региона отметили агентству, что ситуация на автодорогах Запорожской области контролируемая.

      По данным Службы автомобильных дорог Запорожской области, местные автодороги очищают от снега 86 единиц техники и более 100 сотрудников ведомства.

      23 января в Запорожской области погодные условия не улучшатся - ожидаются метели, налипание мокрого снега, гололед, порывы северо-восточного ветра до 19-24 м/с.

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