События

22:52 22.01.2018

В Киеве дополнительно развернут еще 30 пунктов обогрева

В Киеве дополнительно развернут еще 30 пунктов обогрева

        В Киеве из-за резкого снижения температуры развернут еще 30 пунктов обогрева, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

      "С 23 января в всех районах столицы развернут еще 30 пунктов обогрева. Такое решение принято Постоянной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА в связи с резким снижением температуры воздуха, которое ожидается уже с завтрашнего дня", – говорится в сообщении на сайте мэрии в понедельник вечером.

      Пункты обогрева располагаются в помещениях коммунальных предприятий, больницах и территориальных подразделениях Департамента социального социальной политики. "В такой пункт обогрева может обратиться каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни. На территории столицы будет работать 30 пунктов обогрева, 19 из которых - в круглосуточном режиме", добавили в КГГА.

      Также в мэрии отметили, что помещение пунктов обогрева оборудованы специальными местами для сидения, где можно отдохнуть, выпить горячего чая и согреться. Кроме того в каждом пункте обогрева посетители могут получить первую медицинскую помощь (в помещениях находятся аптечки).

      На сайте КГГА размещены адреса размещения пунктов обогрева во всех районах Киева.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

От Киева ожидают Антикоррупционного суда и имплементации Соглашения об ассоциации – Вагнер

В Украине остаются обесточенными 109 населенных пунктов

В Черкасской области ликвидирован пожар в школе-интернате, эвакуированы 33 ребенка

Боевики шесть раз открывали огонь по позициям ВСУ, один военнослужащий погиб

Киевский метрополитен откроет еще 12 турникетов для оплаты банковской карточкой

В Запорожской области из-за снегопада до утра ограничено движение крупногабаритного транспорта

Завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-судьи Соломенского райсуда Киева

При попытке переплыть реку на лодке в Николаевской области погибло две девушки

В Одесской области без электроснабжения остаются менее 80 населенных пунктов

В Киеве ночью и утром 22 января ожидается туман, видимость 200-500 м

ПОСЛЕДНЕЕ

Пхеньян получит возможность нанести ядерный удар по США в течение нескольких месяцев - шеф ЦРУ

Зарплата Авакова в 2017 году составила 710 тыс. грн

Трансляция пресс-конференции на тему "Аналитический отчет консалтинговой компании NAI Ukraine (входит в NAI Global). Результаты 2017 по всем видам недвижимости"

Еврогруппа отметила успехи программы спасения Греции и улучшение экономической ситуации в ЕС

Пхеньян получит возможность нанести ядерный удар по США в течение нескольких месяцев - шеф ЦРУ

Трамп подписал закон, продлевающий финансирование правительства США до 8 февраля

В Давосе открывается сессия Всемирного экономического форума

Сенат США согласился на временное продление финансирования работы федерального правительства

Возле Кривого Рога перевернулся автобус с пассажирами, двое человек госпитализированы

В Карпатах во вторник сохранится значительная опасность схода лавин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА