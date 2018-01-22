В Киеве дополнительно развернут еще 30 пунктов обогрева

В Киеве из-за резкого снижения температуры развернут еще 30 пунктов обогрева, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"С 23 января в всех районах столицы развернут еще 30 пунктов обогрева. Такое решение принято Постоянной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА в связи с резким снижением температуры воздуха, которое ожидается уже с завтрашнего дня", – говорится в сообщении на сайте мэрии в понедельник вечером.

Пункты обогрева располагаются в помещениях коммунальных предприятий, больницах и территориальных подразделениях Департамента социального социальной политики. "В такой пункт обогрева может обратиться каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни. На территории столицы будет работать 30 пунктов обогрева, 19 из которых - в круглосуточном режиме", добавили в КГГА.

Также в мэрии отметили, что помещение пунктов обогрева оборудованы специальными местами для сидения, где можно отдохнуть, выпить горячего чая и согреться. Кроме того в каждом пункте обогрева посетители могут получить первую медицинскую помощь (в помещениях находятся аптечки).

На сайте КГГА размещены адреса размещения пунктов обогрева во всех районах Киева.