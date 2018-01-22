Адвокаты Януковича хотят допросить Гонтареву и Пасенюка в суде по иску к Ощадбанку

Защита Виктора Януковича предлагает допросить главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву и управляющего партнера инвестгруппы ICU Макара Пасенюка в качестве свидетелей в деле по иску к главе правления Ощадбанка Андрею Пышному за распространение информации о наличии на счетах экс-президента Украины в банке более $1,15 млрд.

Как сообщает в понедельник пресс-служба адвокатского объединения "Авер Лекс", соответствующее заявление было подано 17 января на имя судьи Печерского райсуду Киева Ларисы Цокол.

Адвокат Виталий Сердюк отметил, что в ноябре 2017 года Ощадбанк опроверг наличие на счетах В.Януковича указанных средств, когда предоставил суду официальную информацию, что по состоянию на 10 ноября 2016 года на счетах экс-президента находились средства в сумме ‎31 млн 047 тыс. 676 грн. и $87 тыс. 674.

При этом Ощадбанк предоставил суду информацию о существовании "определенного поручения" от В.Януковича о размещении в госбанке средств и ценных бумаг, которую он и его адвокаты считают неправдивой.

"По требованию адвокатов немедленно обнародовать это поручение банк никак не отреагировал. Также без ответа остался и наш адвокатский запрос в Генпрокуратуру, поданный еще 5 декабря 2017 года, которым мы требовали предоставить копии поручения В.Януковича Ощадбанку и копии решения суда, на основании которого 28 апреля 2017 года проводилась спецконфискация около $1,2 млрд, которые якобы принадлежали В.Януковичу", - сообщил адвокат.

В.Сердюк указал, что в распространенном в СМИ тексте решения Краматорского городского суда о спецконфискации "нет ни одного доказательства или ссылки на то, что Виктор Янукович имеет хоть какое-то отношение к конфискованным средствам, однако там фигурирует финансовая компания ICU", совладельцем которой ранее была В.Гонтарева.

Иск В.Януковича к А.Пышному о защите чести, достоинства и деловой репутации рассматривается с 23 июня 2017 года.