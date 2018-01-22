Обмен пленными на Донбассе может быть продолжен в феврале

Второй раунд масштабного обмена пленными на Донбассе запланирован на февраль, сообщил "Интерфаксу" (Interfax.ru) источник в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Украине.

"Второй раунд обмена в формате "всех на всех" пройдет в феврале, уточняются детали и поименные списки обмениваемых лиц, включая именно тех, кто отказывается возвращаться из мест заключения", - сказал источник.

Он сообщил, что окончательные цифры обмениваемых лиц и дата проведения обмена будут согласованы в рамках встречи контактной группы в Минске.

Первый раунд обмена в формате "всех на всех" на Донбассе прошел 27 декабря. В ходе обмена Киеву были переданы 74 украинских военных, в ОРДЛО вернулись 233 человека.