События

17:54 22.01.2018

Обмен пленными на Донбассе может быть продолжен в феврале

Второй раунд масштабного обмена пленными на Донбассе запланирован на февраль, сообщил "Интерфаксу" (Interfax.ru) источник в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Украине.

"Второй раунд обмена в формате "всех на всех" пройдет в феврале, уточняются детали и поименные списки обмениваемых лиц, включая именно тех, кто отказывается возвращаться из мест заключения", - сказал источник.

Он сообщил, что окончательные цифры обмениваемых лиц и дата проведения обмена будут согласованы в рамках встречи контактной группы в Минске.

Первый раунд обмена в формате "всех на всех" на Донбассе прошел 27 декабря. В ходе обмена Киеву были переданы 74 украинских военных, в ОРДЛО вернулись 233 человека.

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