События

19:59 21.01.2018

Порошенко соболезнует семьям погибших в результате теракта в Кабуле

Порошенко соболезнует семьям погибших в результате теракта в Кабуле

      Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования семьям погибших в результате нападения террористов на гостиницу в Кабуле.

      "Шокированный трагической вестью из Афганистана. В результате террористического нападения на отель в Кабуле погибли граждане Украины, сотрудники украинской авиакомпании. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук.

      Президент поручил Министерству иностранных дел срочно направить в Кабул украинского консула из Душанбе с целью проведения соответствующих консульских действий. Также установлен контакт с американскими консульскими сотрудниками, находящимися на месте теракта в Афганистане.

      П.Порошенко также поручил Кабмину оказать всю необходимую помощь для семей украинских граждан, погибших в Афганистане.

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Интерфакс-Украина
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