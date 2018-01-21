Силы АТО не обстреливали автобус под Оленовкой, это сделали боевики

В пресс-центре штаба АТО опровергают распространенную рядом СМИ в воскресенье информацию о том, что Вооруженные силы Украины якобы обстреляли автобус в "серой зоне" в районе КПВВ "Оленовка" на временно неподконтрольной украинскому правительству территории отдельных районов Донецкой области.

"Информация… не отвечает действительности. По оперативной информации, автобус с гражданскими лицами был обстрелян боевиками НВФ ОРДО. По словам местных жителей, которые в это время пересекали линию столкновения через КПВВ, в результате этих действий одно гражданское лицо погибло, еще одно - получило ранение", - сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Faceboook в воскресенье.

В штабе заявляют, что силы АТО "строго соблюдают минские договоренности", а действия боевиков "направлены на дискредитацию украинской армии в преддверии визита на территорию Донецкой и Луганской областей первого заместителя главы СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга".

Как сообщалось, ранее Государственная пограничная служба Украины со ссылкой на очевидцев сообщает о двух пострадавших от обстрела или подрыва пассажирах автобуса в районе пгт Оленовка Волновахского района Донецкой области. "От лиц, которые направляются через линию разграничения, украинским пограничникам стало известно о том, что в районе населенного пункта Оленовка двое гражданских лиц - пассажиров микроавтобуса - пострадали то ли вследствие обстрела, то ли поражения осколками от подрыва неизвестного взрывного устройства", - сообщается на официальном сайте ведомства в воскресенье.

Первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг будет находиться с визитом в восточной Украине с 21 по 25 января 2018 года. "Целью поездки является оценка ситуации с безопасностью вдоль линии соприкосновения и ее влияния на жизнь гражданского населения, диалог с местными общинами, а также посещение объектов жизнеобеспечения, где при содействии СММ проводились ремонтно-восстановительные работы", - рассказали в ОБСЕ.