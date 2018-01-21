ВВС Турции уничтожили 45 объектов курдского ополчения в Африне

В ходе авианалетов на позиции курдского ополчения в сирийском Африне 32 самолета турецких ВВС уничтожили 45 целей, говорится в сообщении Генштаба вооруженных сил Турции.

Все самолеты благополучно вернулись на аэродромы базирования, отмечается в сообщении.

По сообщениям турецких СМИ, для наблюдения за ходом боевых действий на границу с Сирией прибыл начальник генштаба ВС Хулуси Акар.

В рамках проведения против курдского ополчения в сирийском районе Африне операции "Оливковая ветвь" Турция в воскресенье начала наземное наступление.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что курдские формирования "бегут" и обещал завершить операцию быстро.