Погибших в Кабуле украинцев может быть больше

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что количество погибших граждан Украины в результате нападения террористов на гостиницу в Кабуле может быть больше, чем один.

"Ужасное известие из Афганистана. Решительно осуждаю террористическую атаку в Кабуле. Искренние сочувствия родным и близким погибших. К сожалению, есть опасность, что украинцев среди погибших может быть больше. Ведется постоянная работа с властью на местах", - написал П.Климкин в своем микроблоге в соцсети Twitter в воскресенье.

Как сообщалось, террористы захватили гостиницу "Интерконтиненталь" в Кабуле около 4 часов утра по местному времени в воскресенье, после чего началась операция по ее освобождению. Изначально спикер МВД Афганистана Наджиб Даниш сообщил, что в ходе операции пять человек были убиты и еще шесть ранены, все они – афганцы.

Позже официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что в результате нападения террористов на гостиницу "Интерконтиненталь" в Кабуле погиб гражданин Украины; на место трагедии направляется консул.