События

15:06 21.01.2018

Двое гражданских пострадали в "серой зоне" на востоке Украины

Государственная пограничная служба Украины со ссылкой на очевидцев сообщает о двух пострадавших от обстрела или подрыва пассажирах автобуса в районе пгт Оленовка Волновахского района Донецкой области.

"От лиц, которые направляются через линию разграничения, украинским пограничникам стало известно о том, что в районе населенного пункта Оленовка двое гражданских лиц - пассажиров микроавтобуса - пострадали то ли вследствие обстрела, то ли поражения осколками от подрыва неизвестного взрывного устройства", - сообщается на официальном сайте ведомства в воскресенье.

 

"Сейчас обстоятельства чрезвычайной ситуации выясняются, информация уточняется. Пограничники известили представителей международных организаций", - говорится в сообщении.

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Интерфакс-Украина
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