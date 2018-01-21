Эрдоган завил, что курды "бегут" из Африна и операция закончится быстро, после чего последует операция в Маджибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал в короткие сроки закончить операцию против курдского ополчения в сирийском Африне.
Выступая в провинции Бурса, он сказал, что "операция будет завершена быстро", так как курды "бегут".
По словам президента, операция проводится в целях защиты турецких границ.
Кроме того, в городе Кютахья Р.Т.Эрдоган сказал, что после Африна операция "будет продолжена в Маджибе" - городе на востоке Сирии, контролируемом курдским ополчением.
В ходе операции "Оливковая ветвь", проводимой Турцией в сирийском районе Африн, планируется создать там 30-километровую "зону безопасности", сообщило издание HaberTurk со ссылкой на премьер-министра страны Бинали Йылдырыма.
По данным издания, премьер заявил об этом в воскресенье после начала наземной части операции против курдского ополчения (YPG) в Африне.
Турция, которая начала наземное наступление на позиции курдского ополчения в сирийском Африне совместно с поддерживаемой Анкарой Сирийской свободной армией (ССА), применила танки, сообщил турецкий телеканал NTV. Турецкие СМИ сообщают, что операция проходит без потерь со стороны Турции.
По их информации, наступление не сталкивается с серьезным сопротивлением.
Между тем, представитель курдов в Африне опроверг заявления турецкой стороны, отметив, что турецкие войска и ССА встретили серьезный отпор.