События

14:43 21.01.2018

Эрдоган завил, что курды "бегут" из Африна и операция закончится быстро, после чего последует операция в Маджибе

Эрдоган завил, что курды "бегут" из Африна и операция закончится быстро, после чего последует операция в Маджибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал в короткие сроки закончить операцию против курдского ополчения в сирийском Африне.

Выступая в провинции Бурса, он сказал, что "операция будет завершена быстро", так как курды "бегут".

По словам президента, операция проводится в целях защиты турецких границ.

Кроме того, в городе Кютахья Р.Т.Эрдоган сказал, что после Африна операция "будет продолжена в Маджибе" - городе на востоке Сирии, контролируемом курдским ополчением.

В ходе операции "Оливковая ветвь", проводимой Турцией в сирийском районе Африн, планируется создать там 30-километровую "зону безопасности", сообщило издание HaberTurk со ссылкой на премьер-министра страны Бинали Йылдырыма.

По данным издания, премьер заявил об этом в воскресенье после начала наземной части операции против курдского ополчения (YPG) в Африне.

Турция, которая начала наземное наступление на позиции курдского ополчения в сирийском Африне совместно с поддерживаемой Анкарой Сирийской свободной армией (ССА), применила танки, сообщил турецкий телеканал NTV. Турецкие СМИ сообщают, что операция проходит без потерь со стороны Турции.

По их информации, наступление не сталкивается с серьезным сопротивлением.

Между тем, представитель курдов в Африне опроверг заявления турецкой стороны, отметив, что турецкие войска и ССА встретили серьезный отпор.

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Интерфакс-Украина
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