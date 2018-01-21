События

14:31 21.01.2018

В Черкасской области спасатели вытянули из сугробов 4 грузовика, автобус и "скорую"

В Черкасской области спасатели вытянули из сугробов 4 грузовика, автобус и "скорую"

Подразделения Управления ГСЧС в Черкасской области освободили из снежных заносов в воскресенье по состоянию на 13:00 шесть единиц техники, в том числе четыре грузовых автомобиля, один автобус и одна карета скорой медицинской помощи.

Как сообщается на официальном сайте ГСЧС, также оказана помощь 27 людям.

В частности, автомобиль "скорой" попал в сугроб утром в воскресенье в г.Шпола на ул.Чайковского. "Спасатели, прибывшие на место вызова, с помощью буксировочного троса освободили авто из снежного плена", - говорится в сообщении.

Также четыре грузовика и автобус освободили из снежного сугроба спасатели в г.Умань.

К работам привлекались 4 единицы техники и 15 человек личного состава ГСЧС.

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Интерфакс-Украина
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