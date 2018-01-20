События

23:00 20.01.2018

Пожар в здании на улице Б.Хмельницкого в Киеве, в котором два года назад обрушились перекрытия, локализирован

Сотрудники ГСЧС локализировали пожар в отселенном 5-этажном здании в центре Киева на улице Богдана Хмельницкого, 12.

"По состоянию на 22:03 пожар локализирован", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

Пожар начался в субботу в 19:42 на верхнем этаже и крыше здания. Площадь пожара составляла около 800 кв.м.

Как известно, 25 февраля 2016 года в этом здании произошло обрушение перекрытий. В доме находились рабочие. Два человека погибло и еще шестерых удалось достать из-под завалов.

В Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины тогда заявили, что она не выдавала разрешения и не регистрировала других документов разрешительного характера, которые бы предоставляли право на выполнение подготовительных и строительных работ по адресу ул.Б.Хмельницкого, 12-14 в Шевченковском районе Киева.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал привлечь к ответственности тех лиц, по вине которых работы проходили без разрешительных документов и с нарушением техники безопасности. Он тогда отметил, что дом аварийный, был выселен в 2004 году и находится в частных руках.

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