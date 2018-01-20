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21:10 20.01.2018

В Тбилиси ждут окончательного решения Киева по вопросу экстрадиции Саакашвили

В Тбилиси ждут окончательного решения Киева по вопросу экстрадиции Саакашвили

В грузинской Главной прокуратуре заявляют, что отправили украинским коллегам все необходимые для экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили материалы и сейчас ожидают окончательный ответ Киева.

"У стороны обвинения имеется достаточно доказательств, которые, мы считаем, должны стать основанием для положительного решения по вопросу его экстрадиции", - заявила в эфире грузинской телекомпании "Имеди" прокурор Главной прокуратуры и член Прокурорского совета Грузии Натиа Сонгулашвили.

По ее словам, сейчас прокуратура находится в режиме ожидания, в частности, ждет от украинской стороны окончательного решения.

"Мы, как прокуратура, отправили все возможные доказательства для создания правовой основы для принятия этого решения", - отметила она.

Ранее в Минюсте и Главной прокуратуре Грузии неоднократно заявляли, что за последние годы несколько раз обращались к украинским коллегам с требованием экстрадиции М.Саакашвили, в отношении которого возбуждено несколько уголовных дел.

В начале января Тбилисский городской суд по одному из дел заочно приговорил М.Саакашвили к трем годам лишения свободы.

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