События

17:40 20.01.2018

СБУ задержала во Львове группу рейдеров

СБУ задержала во Львове группу рейдеров

Группу рейдеров, занимавшихся незаконным отчуждением земельных участков и объектов недвижимости, задержали во Львове сотрудники Службы безопасности Украины, сообщает пресс-служба Управления СБУ во Львовской области.

По данным пресс-службы, злоумышленников задержали во время попытки отчуждения коммунального помещения площадью 500 кв.м и стоимостью $120 тыс.

Сотрудники СБУ установили, что четверо местных жителей занимались подделкой документов и вносили фальшивые данные в реестр вещных прав на недвижимое имущество. Спецслужба задокументировала факты "отжима" отдельных земельных участков и помещений.

По указанному факту открыто уголовное производство по части 4 статьи 190 УК Украины. Следственные мероприятия продолжаются.

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