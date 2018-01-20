События

16:27 20.01.2018

Павелко предложил освобожденным из ОРДЛО ультрас "Зари" работу в Федерации футбола Украины

Павелко предложил освобожденным из ОРДЛО ультрас "Зари" работу в Федерации футбола Украины

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко предложил двум болельщикам луганской "Зари" Владиславу Овчаренко и Артему Ахмерову, освобожденным из ОРДЛО в конце 2017 года во время обмена заложниками, работу в национальной ассоциации.

Как сообщает в субботу пресс-служба ФФУ, А.Павелко предложил им работу с болельщиками и координацию социальных программ Федерации для детей-переселенцев и поддержки воинов АТО.

"Владислав и Артем были приятно удивлены, поскольку получили возможность совместить свое увлечение футболом и стремление делать полезное для развития родной страны с профессиональной деятельностью, поэтому сразу согласились", - отмечается в сообщении.

21-летний В.Овчаренко и 20-летний А.Ахмеров были освобождены из ОРДЛО 27 декабря 2017 года в числе 74 незаконно удерживаемых украинцев.

В октябре 2016 года их задержали в Луганске еще с двумя молодыми людьми за то, что они сжигали флаги так называемой "ЛНР" и фотографировались с символикой цветов украинского флага. Позднее В.Овчаренко приговорили к 17 годам, а А.Ахмерова осудили на 13 лет колонии строгого режима за "шпионаж в пользу Украины".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В работе киевского метро 3 декабря возможны изменения в связи с футболом

Сборная Италии по футболу уступила Швеции в борьбе за путевку на ЧМ-2018

Полиция возбудила дело по драке футбольных фанатов накануне в Киеве, задержано 79 человек

Матч "Динамо"–"Шахтер" в Киеве будут охранять около тысячи правоохранителей

Режим работы Киевского метрополитена будет изменен в связи с футбольным матчем "Динамо-Янг Бойз"

Ст.м. "Олимпийская" в понедельник с 20:45 будет закрыта в связи с футболом

Запрет на движение транспорта в центре Киева вводится 9 октября в связи с футболом – КГГА

"Заря" вырвала ничью у "Динамо", проигрывая после первого тайма 0:3

В МВД заверяют, что любые провокации на матче Украина - Турция в Харькове получат законную реакцию правоохранителей

Аваков заверяет, что проводить футбольные матчи в Мариуполе безопасно

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина готова к решительным шагам по возврату украинских заложников

Боевики 6 раз обстреляли позиции сил АТО, ранен один военнослужащий, у четверых боевые травмы

В Египте задерживаются два рейса в Украину из-за метеоусловий

СБУ прекратила в Черниговской области деятельность нелегального колл-центра российского банка

СБУ задержала во Львове группу рейдеров

Турция проводит в сирийском Африне операцию "Оливковая ветвь"

В Украине обесточены 365 населенных пунктов, движение на участке трассы Киев – Одесса возобновлено по одной полосе

Для борьбы с непогодой в Украине необходима координация всех ветвей власти – Зубко

Гидрометцентр предупреждает о непогоде в Украине 21–23 января

Следующее освобождение удерживаемых в ОРДЛО украинцев может произойти в феврале, - Тука

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА