Следующее освобождение удерживаемых в ОРДЛО украинцев может произойти в феврале, - Тука

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассчитывает, что очередной этап освобождения незаконно удерживаемых в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) граждан Украины произойдет в феврале-марте, скорее всего в феврале.

"Я очень надеюсь, что речь идет о феврале-марте, скорее даже о феврале. Такое у меня ощущение и предчувствие", - сказал Г.Тука в эфире телеканала "NewsOne" в субботу, отвечая на вопрос о кратчайших сроках этого процесса, о которых сообщала пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер по итогам заседания ТКГ в Минске 18 января.

Он увязал эти сроки с выборами президента РФ в марте, с тем, что это выгодно для нынешнего президента России Владимира Путина.

Как сообщалось, представители Украины в ТКГ считают, что следующий этап освобождения незаконно удерживаемых украинцев должен состояться в ближайшее время.

"Освобождение заложников является основным направлением работы гуманитарной подгруппы. Считаем, что следующее освобождение должно произойти в кратчайшие сроки", - написала Д.Олифер по итогам заседания ТКГ 18 января.

27 декабря 2017 года были освобождены 74 незаконно удерживаемых украинца. Стороне ОРДЛО были переданы 233 лица. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.