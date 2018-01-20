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14:36 20.01.2018

СБУ задержала гражданина Узбекистана, объявленного в международный розыск за экстремизм

СБУ задержала гражданина Узбекистана, объявленного в международный розыск за экстремизм

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одесской области гражданина Узбекистана, объявленного в международный розыск по подозрению в экстремизме.

"Сотрудники Службы безопасности Украины по информации Интерпола и Европола задержали в Одесской области гражданина Узбекистана, объявленного в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений", - сообщил пресс-центр СБУ.

Отмечается, что задержанный принимал активное участие в деятельности международного религиозно-экстремистской группировки "Джихадчилар" ("Джихадисты"), а также он входил в состав структурного подразделения группировки "Жамаат".

"Задержанный, в частности, отвечал за вербовку нового пополнения в ряды экстремистов, а также пропагандировал идеологию радикального ислама", - подчеркивают в СБУ.

По информации правоохранителей, деятельность по распространению религиозно-экстремистской идеологии и привлечения новых членов в "Джихадчилар" гражданин Узбекистана намеревался проводить и на территории Украины.

В настоящее время решается вопрос о применении к иностранцу экстрадиционного ареста с последующей его передачей органам государственной безопасности Узбекистана.

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