Эрдоган объявил о фактическом начале "антитеррористической операции" в Африне

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о фактическом старте "антитеррористической операции" в сирийском Африне, передает в субботу агентство "Анадолу".

"Антитеррористическая операция в Африне фактически началась, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в провинции Кютахья", - сообщает агентство.

По данным агентства, президент Турции заявил, что "Запад должен осознать, что Турция - союзник, с которым нужно считаться и сотрудничать в регионе".

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Турции нанесли серию ударов по району, где расположен сирийский Африн, занятый курдскими военизированными формированиями. Турция считает эти отряды террористической группировкой.