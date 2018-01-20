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13:54 20.01.2018

Эрдоган объявил о фактическом начале "антитеррористической операции" в Африне

Эрдоган объявил о фактическом начале "антитеррористической операции" в Африне

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о фактическом старте "антитеррористической операции" в сирийском Африне, передает в субботу агентство "Анадолу".

"Антитеррористическая операция в Африне фактически началась, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в провинции Кютахья", - сообщает агентство.

По данным агентства, президент Турции заявил, что "Запад должен осознать, что Турция - союзник, с которым нужно считаться и сотрудничать в регионе".

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Турции нанесли серию ударов по району, где расположен сирийский Африн, занятый курдскими военизированными формированиями. Турция считает эти отряды террористической группировкой.

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