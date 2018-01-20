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13:52 20.01.2018

Зубко поручил до конца дня восстановить движение по трассе Киев – Одесса

Зубко поручил до конца дня восстановить движение по трассе Киев – Одесса

Вице-премьер - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко поручил до конца дня субботы восстановить движение по трассе Киев – Одесса на территории Черкасской области.

"До конца суток движение по трассе Киев – Одесса должно быть восстановлено", - сказал он в субботу в Киеве на заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, обращаясь к представителям соответствующих служб и органов власти Черкасской области.

Г.Зубко считает, что профильные службы, в частности облавтодор, не сделали выводы после ухудшения погодных условий 18 декабря 2017 года и ликвидации последствий.

"Только сейчас свозится техника, чтобы ликвидировать снежные заторы. Люди по трое суток стоят в заторах, как это было 18 декабря", - подчеркнул он.

По информации, размещенной на сайте ГСЧС (по состоянию на 12.00), движение транспорта на участке автодороги М-05 Киев - Одесса на территории Черкасской и Кировоградской областей в направлении Одессы осуществляется в замедленном режиме.

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Интерфакс-Украина
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