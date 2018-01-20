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13:08 20.01.2018

В Киеве почтили память "киборгов" - защитников Донецкого аэропорта

В Киеве почтили память "киборгов" - защитников Донецкого аэропорта

В Киеве почтили память погибших в 2014-2015 годах защитников Донецкого аэропорта (ДАП) - "киборгов".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", мероприятие под названием "Герои "Киборги" 242" состоялось в субботу в Центральном доме офицеров.

Родственникам и близким погибших вручили знаки отличия Минобороны Украины и грамоты "Украинской ассоциации инвалидов АТО".

В здании прошла фотовыставка погибших защитников ДАП.

Кроме того, состоялся концерт при участии академического оркестра "Образцово-показательный оркестр Вооруженных сил Украины" и ряда украинских исполнителей.

Донецкий аэропорт им.Прокофьева стал местом противостояния сил АТО и боевиков так называемой "ДНР" 26 мая 2014 года, оборона объекта продолжалась 242 дня.

19-20 января 2014 года в результате подрыва боевиками колонн, которые держали бетонные перекрытия аэропорта, погибли около 60 добровольцев, которые вызвались оборонять этот объект.

21 января 2014 года силы АТО вынуждены были отойти из-за полного разрушения объекта и закрепились в соседних населенных пунктах.

Перестрелки в этом районе продолжаются и сейчас.

Неофициальный слоган "киборгов" - "Они выдержали, не выдержал бетон".

По данным народного депутата Татьяны Рычковой, в ходе обороны ДАП погибли 1 тыс. 541 украинский солдат и 14 тыс. 600 боевиков.

Память погибших защитников Донецкого аэропорта чествуется 20 января.

21 января в аэропорту "Борисполь" пройдет выступление лучших военных оркестров в связи с годовщиной героической обороны ДАП в рамках Всеукраинской акции памяти

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