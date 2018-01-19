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23:11 19.01.2018

Климкин: место проведения переговоров по Донбассу не имеет значения

Климкин: место проведения переговоров по Донбассу не имеет значения

        Место проведения заседаний Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины не имеет значения для достижения результата, считает министр иностранных дел Украины Павел Климкин

      "Успокойтесь, место формата не имеет особого значения. .. Важно, что мы, к сожалению, не продвигаемся в нашем процессе, поскольку Россия принципиально не хочет выполнять  никакие обязательства и причина очень проста – сохранить в оккупированном Донбассе то, что есть, как российскую колонию", - сказал П.Климкин в пятницу вечером в эфире телеканала "Интер".

      По словам П.Климкина, Минск для переговоров Трехсторонней контактной группы был выбран благодаря "относительной нейтральности Белоруси" и хорошей логистики.

      "Если это Астана? То посмотрите, где она? Минск или другое место -  абсолютно неважно", - подчеркнул министр иностранных дел.

      Как сообщалось, 18 января 2018 президент США Дональд Трамп предлагает перенести из Минска в другое место переговоры по урегулированию конфликта в Украине.

      "Мы говорили о том, что "Минск-1" застопорился, в тупике, нужен "Минск-2". Он (Д.Трамп - ИФ) говорит: "Давай в другом месте (проведем - ИФ)". Я говорю: "Давайте", - сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам заседания Совета безопасности ООН в четверг.

      "Вообще это первоначально должно было быть в Казахстане. Я поездки делал, чтобы собрать всех, чтобы встретились там. Так договорились, что в этом направлении будем работать", - добавил Н.Назарбаев.

      "Минские договоренности зашли в тупик, я считаю. Сейчас миротворцев надо вводить в Донбасс и Луганск, чтобы они определили границу. Надо сближать их позиции как-то, подходить к взаимопониманию. Этого взаимопонимания сегодня нет", - сказал Н.Назарбаев.

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Интерфакс-Украина
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