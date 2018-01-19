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22:04 19.01.2018

Порошенко встретится с президентом США в Давосе

Порошенко встретится с президентом США в Давосе

        Президент Украины Петр Порошенко встретится с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, заявил министр иностранных дел Украины Павел  Климкин

      "Конечно, президент будет разговаривать с Трампом…", - сказал П.Климкин в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером, говоря о предстоящих встречах главы украинского государства в Давосе.

      Отвечая на вопрос, будет ли П.Порошенко общаться с Д.Трампом наедине или в формате  общей встречи, П.Климкин сказал: "О чем можно разговаривать в формате общей встречи? Ну, конечно, они будут разговаривать как два президента. Какой смысл обсуждать вопрос и очень чувствительные вопросы в формате каком-то очень общем".

        По словам П.Климкина, у президента в Давосе запланировано много встреч. "Запланированы и другие встречи. Я знаю, что у президента их около 20", - отметил министр иностранных дел.

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