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21:35 19.01.2018

И.Луценко надеется, что в феврале Рада проголосует за новых членов ЦИК и омбудсмена

И.Луценко надеется, что в феврале Рада проголосует за новых членов ЦИК и омбудсмена

            Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко прогнозирует, что парламент определится с новым составом Центральной избирательной комиссии в феврале.

            "Я думаю, в начале новой сессии пройдет голосование", - заявила И.Луценко в эфире телеканала "Интер" вечером в пятницу.

            Она также сообщила, что президент Петр Порошенко до конца января перевнесет в Верховную Раду кандидатуры в ЦИК.

            По словам И.Луценко, как только будет разрешена коллизия по процедуре голосования за уполномоченного Верховной Рады по правам человека, парламент изберет и омбудсмена. Она напомнила, что закон об омбудсмене предусматривает процедуру тайного голосования (бюллетенями), а принятый закон по судебной реформе – открытое голосование. "Это единственный момент, который необходимо согласовать. Я думаю, в начале февраля, как только мы определимся с процедурой, - сразу, не будет задержки (по голосованию)", - сказала представитель президента.

            Согласно календарному плану на сайте Верховной Рады, следующая пленарная неделя пройдет 6-9 февраля.

            Как сообщалось, в июле 2016 года президент Украины внес в Верховную Раду проект постановления о назначении членами ЦИК 11 человек. Он также внес проект постановления об увольнении 12 членов ЦИК, включая главу Михаила Охендовского.

            3 октября 2016 года председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий сообщил о намерении обратиться к президенту Петру Порошенко с предложением повторно внести представление о назначении членов Центральной избирательной комиссии.

            25 ноября спикер парламента заявил, что президент готов в случае необходимости изменить предложенных кандидатов в новый состав ЦИК.

            У 12 из 15 членов ЦИК семилетний срок полномочий истек 1 июня 2014 года, но они продолжают выполнять свои обязанности на основании изменений в закон Украины "О Центральной избирательной комиссии", которые были внесены в марте 2014 года с целью обеспечения непрерывности избирательного процесса во время президентской избирательной кампании.

            Согласно Конституции Украины, Верховная Рада назначает и увольняет членов ЦИК по представлению президента.

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