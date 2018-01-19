Строительство РКК "Циклон-4М" в Канаде может быть начато уже в мае - глава МLS

Строительство ракетно-космического комплекса (РКК) "Циклон-4М" в рамках коммерческого проекта компаний космического сектора Канады, США и Украины на территории канадской провинции Новая Шотландия, может быть начато уже в мае, сообщил глава канадской Maritime Launch Services (МLS) Стив Матье (Steve Matier).

Оценивая ход работ по проекту в интервью канадскому изданию SpaceQ, главаМLS сообщил, что в феврале компания планирует завершить начатые в 2017 году работы по разведке отведенной под космодром в провинции Новая Шотландии местности, с тем, чтобы уже весной 2018 года начать строительство стартового комплекса. Данные разведки, отметил С.Матье, будут переданы местным канадским властям для предоставления разрешения на строительство.

"Если все будет хорошо, через 50 дней (после подачи данных –ИФ) мы должны будем получить один из трех вариантов ответа. Либо это будет запрет, либо разрешение, либо разрешение с оговорками", - сказал он, уточнив: в случае позитивного решения, после прохождения процедуры аренды земельного участка, строительные работы могут быть начаты в мае. "Если все пойдет по плану, то мы рассчитываем приняться за работу уже к первому мая", - сказал глава MLS.

Отвечая на вопрос о ходе продвижения сотрудничества по проекту с украинской стороной в области создания ракеты-носителя (РН) "Циклон-4М", С.Матье напомнил, что РН "Циклон-4М" создается на базе уже практически созданной РН "Циклон-4".

"Общее направление работы было и так понятно, мы лишь решили взять проверенный двигатель второй ступени РН "Зенит", который при примерно 60 запусках, отработал успешно во всех 100%. Этот двигатель нужно встроить в структуру Циклон-4М", - сказал он, уточнив, что непосредственно сборку РН "Циклон-4М" планируется начать после завершения "всех процессов проектирования, оценки и интеграции".

Касаясь планов пусковой программы проекта, С.Матье сказал: "Сейчас мы планируем осуществить первый пуск летом 2020 года. Очевидно, что это потребует крайне усердной работы - мы отвели себе 18 месяцев на строительство (РКК-ИФ), и еще 6 - на испытания и ввод в эксплуатацию".

"Именно поэтому мы отталкиваемся от мая 2018 года, чтобы успеть к июлю 2020 года", - пояснил он, уточнив: заказчик на первый запуск по проекту уже есть.

При этом глава MLS отметил, что планы пусковой программы зависят от украинского партнера – ГП "КБ "Южное" (Днепр). "Все зависит от КБ "Южное". У них есть определенный график, согласно которому они смогут поставлять нам новые ракеты приблизительное каждые 29 дней. Так что мы могли бы осуществлять 11 или 12 пусков в год. С точки зрения инвесторов, даже 8 пусков в год - хорошее количество, а интерес к проекту проявляют сразу несколько крупных игроков", - сказал он.

"В долгосрочной перспективе мы можем сотрудничать с кем угодно", - добавил он, заметив, что "у космодрома есть потенциал для использования различных ракет-носителей, в том числе суборбитальных".

С.Матье также подтвердил, что на сегодняшний день уже есть предварительная договоренность с потенциальными заказчиками проекта об оплате около 400 млн. канадских долларов за будущие пусковые услуги. Он не стал озвучивать их имена, уточнив лишь, что из них две компании - "близки к Канаде", а остальные "международные, т. е. не только из США".

Как сообщил глава MLS, на сегодняшний день компания уже завершает т.н. "посевную" стадию инвестирования проекта. "Так что с финансовой точки зрения перспективы у нас очень хорошие", - сказал он.

Поясняя оптимизм относительно хороших перспектив проекта, глава С.Матье уточнил: "Наш проект является на 100% коммерческим. Думаю, это ключевой вопрос…Мы вот-вот подпишем последние контракты с нашими поставщиками – "Южным" и "Южмашем". Это точно такой же тип сотрудничества, который используют эти компании и (американская) Orbital ATK, чья первая ступень ракеты-носителя Antares строится в Украине."

Как отметил глава МLS, проект РН "Циклон-4М" рассматривается приоритетом двустороннего украинско-канадского сотрудничества в космической сфере: правовые основы этого партнерства закреплены подписанным в конце 2017 года в Оттаве космическими ведомствами стран меморандумом.

"Мы уже вели переговоры с некоторыми правительственными организациями по поводу покупки наших услуг, запуска их собственных миссий. Так что интерес (правительства Канады к проекту-ИФ) уже есть", - заметил С.Матье.

"Мы уже выбрали подрядчика, который займется строительством (РКК-ИФ). Это самая большая строительная компания в Атлантической Канаде, Lindsay Construction", - уточнил он.

Согласно ранее озвученным данным MLS, компания планирует предоставлять услуги по доставке на низкую околоземную орбиту полезных грузов весом до 5 тонн, а также грузов до 3,35 тонн на солнечно-синхронную орбиту. Ориентировочная стоимость пуска составит $45 млн. Первый пуск РН "Циклон-4М" в рамках проекта намечен на 2020 год, к 2022 году компания планирует обеспечивать не менее 8 пусков в год. Первое финансирование по программе обеспечено в 2016 году одним из основателей MLS - американской UPC.