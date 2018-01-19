Злоумышленник в Одессе застрелил своего сообщника, ранил троих полицейских и таксиста

В Одессе злоумышленник, которого разыскивали за хулиганство с применением огнестрельного оружия, кроме троих полицейских, ранил водителя такси, а также застрелил своего сообщника. Правоохранители отрабатывают катакомбы, в которых он прятался.

Как сообщает МВД Украины на странице в Фейсбуке, около 15:30 полицейский патруль выехал на вызов. По предварительным данным, на ул. Новосельского находился человек, разыскиваемый за хулиганские действия с применением огнестрельного оружия.

На месте правоохранители выяснили, что злоумышленник устроил перестрелку: ранил троих полицейских, водителя такси и застрелил своего сообщника. Правоохранители пытались задержать его, но мужчина начал отстреливаться.

"Преступника ликвидировали на месте полицейские, которые приехали на подкрепление", - указано в сообщении.

В настоящее время все пострадавшие находятся в больнице. Один полицейский – в тяжелом состоянии.

Боевая операция в Одессе продолжается. Полицейские штурмуют помещение, в котором скрывался преступник, уже нашли четыре гранаты. Продолжается отработка катакомб в поисках возможных сообщников.

Ранее о ранении троих полицейских во время перестрелки со злоумышленником в центре Одессы сообщил советник начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк. По его словам, один из раненых – в тяжелом состоянии, а преступник убит.

По словам Р.Форостяка, перестрелка случилась во время работы участкового и оперативника Приморского райотдела полиции, которые разыскивали лицо, скрывающееся от следствия за правонарушение по ч.4 ст.296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Украины.

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщал о штурме помещения, в котором скрывался преступник и которое ведет в одесские катакомбы.