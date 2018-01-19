Насиров до 19 марта продолжит носить электронный браслет с запретом выезжать из Киевской области

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения отстраненному главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову до 19 марта, согласно которой он обязан носить электронный браслет и не покидать пределы Киевской области.

На заседании в пятницу суд удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Аналогичное решение принято и по руководителю департамента погашения долга ГФС Владимиру Новикову.

Также на заседании суда в пятницу прокуроры продолжали зачитывать обвинительный акт в отношении Р.Насирова и его подчиненного, который насчитывает 774 страницы.

При этом Р.Насиров просил суд обеспечить более быстрое зачитывание обвинительного заключения и рассмотрение его дела в разумные сроки.

Как сообщалось, 3 марта 2017 года Кабинет министров Украины отстранил от должности главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, возложив обязанности главы ведомства на и.о. замглавы ГФС Мирослава Продана.

8 марта 2017 года Соломенский райсуд Киева избрал для Р.Насирова меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внесения залога в 100 млн гривен. 16 марта после внесения необходимой суммы родными Р.Насиров покинул СИЗО.

10 ноября 2017 года Специализированная антикоррупционная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт, составленный детективами НАБУ по результатам досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению главы ГФС Р.Насирова, а также руководителя департамента ГФС.

27 ноября Шевченковский райсуд Киева принял решение о рассмотрении по существу этого обвинительного акта. Р.Насирова и его подчиненный обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, Р.Насирову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) УК Украины.

Сторона обвинения считает, что глава ГФС в течение 2015-2016 гг, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО " Карпатнадраинвест", ООО " Надра Геоцентр". Эти решения он принял с нарушением установленной законом процедуры, а именно при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что повлекло тяжкие последствия в виде непоступления обязательных платежей в госбюджет в сумме более 2 млрд грн.