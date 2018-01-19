Глава Минобороны Турции объявил о начале военной операции в сирийском Африне

Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли в пятницу заявил, что операция против сирийских курдов в Африне "де факто началась", сообщают турецкие СМИ.

"Операция уже де факто началась с артиллерийских обстрелов", - сказал он, добавив, что на данный момент ни один турецкий солдат пока не пересек турецко-сирийскую границу.

Между тем, артобстрелы с территории Турции по позициям курдов в северных районах Сирии ведутся уже несколько дней.

В Анкаре неоднократно заявляли о подготовке военной операции против Рабочей партии Курдистана (которую в Анкаре признают террористической - ИФ), контролирующей северные регионы Сирии. Власти Сирии в свою очередь отмечали, что будут рассматривать турецкую военную операцию на территории Сирии как акт военной агрессии.

Ранее в пятницу стало известно, что российские военные, расквартированные в районе Африна, начали покидать места дислокации в связи с обострением конфликта между курдами и турками.

В четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Россию не выступать против операции, которую Турция может провести в сирийском Африне.