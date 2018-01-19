События

16:16 19.01.2018

Один человек погиб, минимум двое полицейских ранены в результате перестрелки в центре Одессы

Один человек погиб, минимум двое полицейских ранены в результате перестрелки в центре Одессы

Перестрелка произошла на ул.Старопортофранковской в центре Одессы, сообщают очевидцы в социальных сетях и добавляют о наличии жертв и пострадавших в результате ЧП.

По данным очевидцев, в результате перестрелки минимум один человек был убит (его накрытое тело было видно во время прямой трансляции одного из очевидцев). Кроме того, по разным данным были ранены от 2 до 4 человек, в т.ч. минимум двое полицейских.

При этом официальной информации по происшествию пока нет.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Убитый в перестрелке в Одессе мужчина – активист "антимайдана" Дорошенко

Злоумышленник в Одессе застрелил своего сообщника, ранил троих полицейских и таксиста

Работникам погранслужбы США разрешили проверять телефоны туристов

В Одессе полицейские штурмуют помещение, в котором находился злоумышленник, оказавший вооруженное сопротивление – Князев

Одесская обладминистрация обещает до 20.00 пятницы открыть все дороги госзначения в области

Гражданин Польши и 10-месячный ребенок погибли в ДТП в Ривненской области

Трое полицейских ранены во время перестрелки с преступником в Одессе

Из-за непогоды в Одесской области обесточено более 400 населенных пунктов

Движение через КПП на границе Украины в Одесской области временно ограничено

Открыто уголовное производство по факту неоказания помощи бригадой "скорой" в Одессе

ПОСЛЕДНЕЕ

Строительство РКК "Циклон-4М" в Канаде может быть начато уже в мае - глава МLS

Насиров до 19 марта продолжит носить электронный браслет с запретом выезжать из Киевской области

Боевики дважды обстреляли позиции сил АТО к вечеру пятницы

Глава Минобороны Турции объявил о начале военной операции в сирийском Африне

Начальник университета воздушных сил Алимпиев вышел из СИЗО после внесения залога

В Украине документируют около 10-15% фактов рождения и смерти на оккупированных территориях

Полицейские задержали членов ОПГ и освободили взятого ради выкупа заложника на Донетчине

В Черкассах объявлена чрезвычайная ситуация

Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение на юго-востоке Украины

В Украине после непогоды без света остаются более 740 населенных пунктов, самая сложная ситуация в Одесской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА