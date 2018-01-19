Постпред США при ООН не извинилась за грубое высказывание Трампа в отношении африканских стран

Постпред США при ООН Никки Хейли не принесла извинений постпредам стран Африки при всемирной организации за президента Дональда Трапа, назвавшего африканские страны "грязной дырой", сообщил постпред Экваториальной Гвинеи Анатолио Ндонг Мба.

Он отметил, что на состоявшейся за закрытыми дверями по инициативе американской стороны встрече постпредов африканских стран и Н.Хейли американка "не извинилась, однако выразила сожаление" в связи со сложившейся ситуацией.

Как сказал африканский представитель, Н.Хейли сослалась на то, что она "не присутствовала на встрече (где Д.Трамп оскорбил африканские страны - ИФ), и не уверена в том, что реально было сказано, но она сожалеет в связи со сложившейся ситуацией".

Африканские дипломаты рекомендовали США предпринять шаги, которые способствовали бы смягчению напряженности, вызванной оскорблением Д.Трампа, Н.Хейли ответила, что передаст эти пожелания президенту.

В то же время А.Ндонг Мба заявил: "Мы признательны ей за то, что она пришла на встречу и высказалась по вопросам общего сотрудничества между США и Африкой". Саму встречу он охарактеризовал как "очень дружественную".

Д.Трамп назвал африканские страны "грязной дырой" на минувшей неделе на встрече с конгрессменами в Белом доме. Это заявление вызвало широкий и решительный протест со стороны Африки. После этого постпреды африканских государств распространили в ООН заявление, назвав высказывание Д.Трампа "возмутительным, расистским и ксенофобским".