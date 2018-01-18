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20:20 18.01.2018

ЕС не имеет отношения к отбору руководителей директоратов в рамках реформы госслужбы в Украине

ЕС не имеет отношения к отбору руководителей директоратов в рамках реформы госслужбы в Украине

Представительство Европейского Совета в Украине заявляет, что ЕС не имеет отношения к процедуре отбора руководителей директоратов в украинские министерства в рамках реформы государственной службы, а ответственность за качество отбора лежит на государственных секретарях.

"Ссылаясь на недавнее заявление Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, мы подчеркиваем, что ответственность за качество и результат процедуры отбора остается за соответствующим руководителем государственной службы/государственным секретарем", - сказано в заявлении, опубликованном странице Представительства ЕС в соцсети Facebook в четверг.

Согласно заявлению, Европейская Комиссия не имеет отношения к принятию отдельных кандидатов.

"Отчет, на который ссылается Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и который был разработан проектом технической помощи ЕС, не обязательно отражает позицию Европейского Союза", - сказано в заявлении.

Ранее в этот день Министерство энергетики и угольной промышленности Украины на своем сайте сообщило о запуске конкурсов по избранию государственных экспертов в новосозданные директораты ископаемых видов топлива и стратегического планирования и европейской интеграции. По информации министерства, участие в конкурсах принимают 95 претендентов на 13 открытых вакансий.

"Ранее Представительство Евросоюза в Украине в отчете мониторинга проекта поддержки внедрения концепции должностей специалистов по вопросам реформ положительно оценило работу Министерства энергетики и угольной промышленности Украины при проведении конкурсов в новосозданные директораты, которые прошли в ноябре 2017 года", - сказано в сообщении Минэнергоугля.

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