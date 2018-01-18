События

19:32 18.01.2018

В Харьковской области нет объективных предпосылок для подорожания подсолнечного масла и хлеба

Первый заместитель главы Харьковской областной государственной администрации Марк Беккер считает, что в регионе нет объективных причин для роста цен на растительное масло и хлеб.

"Харьковская область имеет производство хлебобулочных изделий, превышающее потребление по Харьковской области более, чем в 4,5 раза. Что касается производства подсолнечного масла – более чем в 8 раз. Поэтому объективных причин для увеличения стоимости данных продуктов я на сегодняшний день не вижу", - сказал М.Беккер на пресс-конференции в четверг.

Вместе с тем, он не стал категорически отрицать возможность роста цен на хлеб и растительное масло весной.

"Я не могу гарантировать это (отсутствие подорожания – ИФ). Тем более что государственные администрации не влияют на ценовое предложение. Самое главное – что на сегодняшний день Харьковская область полностью обеспечена этими продуктами", - сказал М.Беккер.

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