В Одесской области из-за непогоды обесточены более 530 населенных пунктов

В Одесской области по состоянию на 18:00 четверга из-за непогоды обесточен 531 населенный пункт, сообщила пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в области.

Для восстановления электроснабжения населенных пунктов региона привлечено 84 ремонтные бригады и 95 единиц специальной техники.

Кроме того, пресс-служба ГУ ГСЧС сообщила, что восстановлено водоснабжение в пяти населенных пунктах Беляевского района и микрорайона "Большевик" Суворовского района Одессы.

Как сообщалось, в Измаиле Одесской области, который ранее остался без электричества, водо- и теплоснабжения, частично возобновлено электроснабжение важных объектов медико-социальной инфраструктуры города, а также подключена электроэнергия в большинстве многоэтажек и частично запущено водоснабжение.

В четверг, 18 января, север и юг Одесской области засыпает снегом, а областной центр страдает от обильного дождя. Наиболее сложная ситуация на юге.