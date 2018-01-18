В Измаиле частично возобновлено электро- и водоснабжение

В Измаиле Одесской области частично возобновлено электроснабжение важных объектов медико-социальной инфраструктуры города, а также подключена электроэнергия в большинстве многоэтажных жилых домах и частично запущено водоснабжение.

"Восстановлено электроснабжение в 7 котельных в Измаиле. Продолжаются работы по запуску систем отопления", - приводит пресс-служба Одесской ОГА слова руководителя облгосадминистрации Максима Степанова.

В информации отмечается, что в ближайшее время в Измаиле ожидается запуск еще 9 котельных.

Как сообщалось, в Одесской области из-за непогоды по состоянию на 17:00 четверга, по данным Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в области, без электроэнергии остались 409 населенных пунктов. При этом источники агентства говорят, что в настоящее время количество обесточенных населенных пунктов превысило 500.

Для восстановления электроснабжения населенных пунктов области привлечено 80 ремонтных бригад и 92 единицы специальной техники.

В четверг, 18 января, север и юг Одесской области засыпает снегом, а областной центр страдает от обильного дождя. Наиболее сложная ситуация на юге.