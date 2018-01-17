События

23:45 17.01.2018

В Киеве задержан мужчина за стрельбу во владельца кофейни на Печерске

В Киеве задержан мужчина за стрельбу во владельца кофейни на Печерске

На бул.Леси Украинки в Киеве правоохранители задержали 28-летнего гражданина за стрельбу во владельца одной из кофеен на Печерске, сообщает пресс-служба коммуникации Киевской полиции.

"Сегодня ночью в дежурную часть Печерского управления полиции поступило сообщение о том, что на бульваре Леси Украинский неизвестный мужчина выстрелил. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции и экипажи патрульных", – говорится в сообщении полиции.

Полицейские установили, что конфликт возник между представителями, которые приехали демонтировать торговые МАФы, и предпринимателями. В результате инцидента владелец кафе получил огнестрельное ранение ноги от неизвестного мужчины.

"С места происшествия полиция изъяла одну стреляную гильзу", – добавили в ведомстве.

В ходе оперативных мероприятий за совершение данного правонарушения правоохранители задержали 28-летнего гражданина в порядке ст.208 УПК Украины, изъяв у него пистолет с магазином и 6 патронов. Отмечается, что разрешение на приобретение оружия у подозреваемого имелось в наличии.

По данному факту сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований. Полиция начала уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

 

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