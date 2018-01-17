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22:30 17.01.2018

ГП "Антонов" заявил об атаке хакеров на свой сайт и распространение с него ложной информации

ГП "Антонов" заявляет о хакерской атаке на свой сайт и распространение с него недостоверной информации, сообщает пресс-служба предприятия.

"ГП "АНТОНОВ" официально сообщает, что вечером 17 января произошла хакерская атака на официальный сайт предприятия www.antonov.com с размещением в разделе "Новости" фейковой информации "Открытое письмо". ГП "Антонов" сообщает, что это провокация. Так называемое "открытое письмо" не готовилось и не распространялось руководством предприятия. Факты, изложенные в нем, мы расцениваем, как попытку дискредитировать руководство предприятия и государства", – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в среду от имени предприятия было распространено "открытое письмо", в котором ГП "Антонов" якобы обвиняет Кабинет министров Украины во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом в отсутствии поддержки и попытках "любыми путями" усложнить работу этого крупнейшего предприятия отечественного авиастроения.

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