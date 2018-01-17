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18:57 17.01.2018

Луценко подозревает главу Минфина в давлении на ГФС в деле об уплате министром налогов

Луценко подозревает главу Минфина в давлении на ГФС в деле об уплате министром налогов

 Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко расценивает как политическое давление судебный спор министра финансов Александра Данилюка с Государственной фискальной службой (ГФС), которая расследует дело о полноте уплаты налогов главой Минфина.

"По делу министра финансов ведет дело Государственная фискальная служба, и это является само по себе проблемой, поскольку г-н Данилюк является руководителем ГФС (Государственная фискальная служба, руководство деятельностью которой осуществляет Минфин - ИФ)", - сказал Ю.Луценко журналистам в среду в Киеве.

"Более того: он одновременно судится с ГФС, являясь ее руководителем. Есть ли тут политическое давление? Да, есть", – добавил генпрокурор.

По его словам, А.Данилюк уже второй раз получает отсрочку перед направлением этого дела в суд. "Почему ему сейчас дали отсрочку до самого марта? А такое решение действительно было принято ГФС в декабре", - отметил генпрокурор.

Ю.Луценко также подчеркнул, что если А.Данилюк выплатил налоги в Великобритании, то обязан предоставить справку в суде. "Такой справки он не предоставляет, хотя, вы понимаете, что каждый, кто выплатит налоги, может получить ее довольно быстро. Я бы очень хотел, чтобы г-н Данилюк либо предоставил документ, что он выплатил налоги в Великобритании, либо оплатил эти налоги в Украине. Это примерно 0,5 млн грн", - рассказал Ю.Луценко.

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