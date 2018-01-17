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18:54 17.01.2018

В США заявляют о разработке в РФ новой атомной торпеды

Россия ведет работу над созданием своей первой автономной ядерной торпеды, сообщают в среду американские СМИ.

В проекте "Обзора ядерной политики", подготовленном Пентагоном и направленном президенту США Дональду Трампу, в частности, говорится о "новой межконтинентальной ядерной подводной автономной торпеде", сообщает радиостанция "Голос Америки" со ссылкой на The New York Times.

В диаграмме, озаглавленной "Новые ядерные средства доставки за последнее десятилетие", эта торпеда фигурирует под ее кодовым названием "Статус-6", отмечается в сообщении.

В Вашингтоне предполагают, что аппарат может управляться искусственным интеллектом и сможет нанести удар по США, даже если связь с Москвой будет потеряна, говорится в сообщении.

В проекте "Обзора ядерной политики" действия Москвы называются настолько дестабилизирующими, что США могут быть вынуждены отказаться от взятого бывшим президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой обязательства сократить роль и размер американского ядерного арсенала, отмечает The New York Times.

Во вступлении к докладу министр обороны США Джеймс Мэттис отмечает, что Россия берет на вооружение "военные стратегии и средства, которые полагаются на ядерную эскалацию для достижения успеха".

"Эти события вкупе с российским вторжением в Крым и ядерными угрозами против наших союзников свидетельствуют о неприкрытом возвращении Москвы к конкуренции великих держав", - отмечает глава Пентагона, которого цитирует радиостанция.

В сообщении также говорится, что проект американской стратегии включает производство нового поколения компактного ядерного оружия малой мощности. Некоторые виды оружия такого типа находились в стадии разработки в годы президентства Б.Обамы.

Стратегия предусматривает также создание других новых видов американского ядерного оружия. Проект документа призывает к "ускоренному созданию" крылатой ракеты, которая будет запускаться с подводных лодок, пишет The New York Times. Проект также призывает к разработке в США боеголовки малой мощности для баллистических ракет, запускаемых с подводных лодок.

Окончательная версия обзора должна появиться в ближайшие недели и будет представлять собой новый взгляд на ядерную стратегию США, отмечается в сообщении.

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