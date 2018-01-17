Боевики с полуночи осуществили три обстрела позиций ВСУ на Донецком направлении

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в среду осуществили три обстрела позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"С начала суток зафиксировано 3 обстрела позиций Вооруженных сил Украины", - говорится в сводке пресс-центра (по состоянию на 18.00) на странице в Фейсбуке.

На Донецком направлении противник вел огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Песок. Из минометов такого же калибра боевики обстреливали опорные пункты вокруг Верхнеторецкого. Кроме того, около часа боевики из гранатометов и стрелкового оружия провоцировали украинских военных к боевому противостоянию в районе Новотроицкого.

Украинские военнослужащие ни в одном из этих случаев на провокации противника не поддались и огонь в ответ не открывали, подчеркивают в штабе.

На других участках обороны нарушений режима тишины не зафиксировано.