Генпрокурор Луценко: мы планируем спецконфискацию еще 3 млрд грн в первом полугодии

Украинские правоохранительные органы намерены провести спецконфискацию еще 3 млрд грн в первой половине 2018 года, заявляет генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Мы планируем провести спецконфискацию еще 3 млрд грн – в первой половине этого года. Как, где и когда, я не будут разглашать в интересах следствия", - сказал генпрокурор в ходе заседания парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны в среду в Киеве.

Ю.Луценко отметил, что банки имеют право исполнять решения судов как самостоятельно, так и через предписание исполнительной службы.

"Вчера я обратился к премьер-министру, в котором попросил взять под личный контроль деятельность исполнительной службы, которая должна обеспечить эту спецконфискацию", - подчеркнул он.

Генпрокурор добавил, что не допусти отмены судебных решений и возвращения средств преступникам.

"Попытки представителей офшорных компаний, которые сотрудничали с ОПГ Януковича, наталкиваются на украинские законы, которые делают невозможным их участие в отмене решения судов. Так работает система во всем ЕС. Поэтому у злоумышленников один выход – дискредитировать действия прокуратуры и Краматорского суда и попытаться забрать у Украины деньги через решения в иностранных юрисдикциях. Поэтому запущена кампания по дискредитации, направленной на возвращение средств преступникам. Этого не будет", - заявил Ю.Луценко.

Он также отметил, что это - не конец спецконфискации.

При этом генпрокурор, подчеркнул необходимость принятия отдельного закона о спецконфискации. "Этот закон окончательно бы сделал невозможными спекуляции защитников Януковича, поэтому я призываю народных депутатов приять этот закон", - сказал он.