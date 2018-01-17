Существование ОПГ Януковича подтверждается 30-ю приговорами судов – Луценко

Существование схемы разворовывания государственных средств, организованной преступной группировкой экс-президента Украины Виктора Януковича и всех причастных лиц, которую установили правоохранители, подтверждается 30-ю вынесенными судом приговорами, заявляет генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Благодаря мозговому штурму всех причастных к трехлетней работе лиц мы определили правильное направление, его результатом стали 30 судебных приговоров. По этим приговорам осуждены 30 лиц – участников преступной схемы разворовывания, отмывания средств в сумме $1,5млрд. От руководителей маленьких предприятий, с которых начиналось отмывание средств, до первого заместителя министра экономики. Все они осуждены и признаны членами ОПГ, которую возглавлял Янукович, которые нанесли убытки государству в размере $1,5млрд", - сказал он в ходе заседания парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны в среду в Киеве.

По словам Ю.Луценко, данными судебными решениями установлены свыше 500 субъектов хозяйствования украинской и иностранной юрисдикции, "которые принимали участие в разворовывании и отмывании средств для ОПГ Януковича".

"Средства отмывались на территории стран Азии, на Кипре, в Латвии и потом заводились в украинские банки, где под давлением членов ОПГ оформлялись облигации внутреннего государственного займа, которые приносили 9% годового дохода в валюте. Эту схему подтвердили 30 решений украинских судов", - подчеркнул генпрокурор.

Ю.Луценко заявил, что располагает ответом Госказначейства от 15 января текущего года о зачислении на валютный счет в апреле 2017 года средств в размере $1млрд 117млн 273,659тыс.

"У меня ответ от Государственного казначейства от 15.01 2018 года… 28-го апреля 2017 года на валютный счет, открытый на имя казначейства АО "Ощадбанк", зачислены средства в сумме 1млрд 117млн 273тыс. 659 долларов США с назначением платежа "перечисление средств" во исполнение решения Краматорского государственного суда Донецкой области", - сказал он.

Генпрокурор напомнил, что согласно распоряжению об освоении данных средств, наибольшая часть ушла на нужды Министерства обороны Украины. На нужды Государственной пограничной службы Украины были перечислены 700 млн грн, в частности 300 млн грн были потрачены на обустройство государственной границы.

Национальная гвардия Украины получила 900 млн грн, на которые была приобретена военная техника. На нужды Национальной полиции Украины было выделено 1,4 млрд грн для усиления деятельности патрульной службы.

"Я также горжусь, что местные территориальные громады получили средства, новыми дорогами я тоже горжусь и другими вещами", - добавил Ю.Луценко.