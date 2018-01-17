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15:31 17.01.2018

В Украине прошли успешные испытания модернизированного ЗРК С-125М "Печора"

В Украине прошли успешные испытания модернизированного ЗРК С-125М "Печора"

ОПК Украины провел успешные испытания модернизированного ЗРК С-125М "Печора" с максимальной дальностью стрельбы новой украинской ракеты свыше 40 км, сообщила в среду пресс-служба госконцерна "Укроборонпром".

Согласно сообщению, в рамках модернизации, проведенной ГККБ "Луч" и ООО "Радионикс", обеспечена комплексная модернизация всех элементов комплекса, включая модернизацию ракет, а также оснащение ЗРК новой радиолокационной станцией на твердотельных элементах.

Как отмечают в "Укроборонпроме", проведение модернизации обеспечило качественное улучшение характеристик ЗРК С-125М: максимальная дальность стрельбы модернизированного комплекса превышает 40 км, максимальная высота цели поражения – 25 км.

В ходе испытаний были осуществлены стрельбы по воздушным целям новыми ракетами 5В27Д-М2 с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения, которые обеспечивают обнаружение и захват воздушной цели типа истребитель на дальности не менее 20 км, уточняют в госконцерне.

"Благодаря тому, что на начальном участке ракета движется по аэробаллистической траектории, существенно увеличивается дальняя граница зоны поражения ЗРК C-125М: дальняя граница зоны поражения с новыми ракетами, составляет более 40 км, максимальная высота зоны поражения - 25 км", - подчеркивает пресс-служба.

На сегодняшний день также уже обеспечена подготовка производства для серийной модернизации ракет 5В27Д-М2, отмечается в сообщении.

ГККБ "Луч" - один из ведущих украинских разработчиков вооружения широкого спектра, в первую очередь, авиационного и противотанкового вооружения, с 2011 года по решению правительства входит в состав госконцерна "Укроборонпром".

В числе разработок ГККБ "Луч" - отвечающие стандартам НАТО ПТУР Falarick калибра 90, 105, 120, а также 120-мм ПТУР "Комбат" и "Стугна". В 2015 году ГККБ "Луч" сертифицировало по стандартам НАТО управляемую противотанковую ракету РК-2С калибра 130 мм, используемую в ПТРК "Барьер" и ПТРК "Скиф". С 2015 года ГККБ Луч" также задействовано в работах по созданию и модернизации зенитных ракетных систем и комплексов противовоздушной обороны (ПВО), включая модернизацию и доработку ЗРК "БукМ1" и ЗРК С-300П.

В настоящее время предприятие участвует, в том числе, в программе обновления ракетного реактивного вооружения ВСУ и выступает одним из участников проекта "Ольха" по модернизации РСЗО "Смерч" с новой 300-мм управляемой ракетой.

В условиях новых вызовов обороноспособности Украины усиление системы ПВО государства отнесено к приоритетам ОПК.

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