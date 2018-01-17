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15:20 17.01.2018

Суд признал Сытника виновным в админнарушении и оштрафовал на 1,7 тыс. грн

Суд признал Сытника виновным в админнарушении и оштрафовал на 1,7 тыс. грн

Соломенский районный суд г.Киева признал директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника виновным в совершении административного правонарушения в невыполнении требований Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и наложил на него штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700 грн).

Как сообщили в Соломенском райсуде, такое постановление суд принял 17 января.

НАПК 13 ноября 2017 направило в Соломенский райсуд г.Киева протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью первой статьи 188-46 КУоАП, составленный по директора НАБУ А.Сытника.

По информации Нацагенства, директор НАБУ предоставил с нарушением установленного законом срока запрашиваемые НАПК копии документов и информацию, а также предоставил их не в полном объеме. Запросы были направлены в отношении возможных нарушений работниками НАБУ законодательства по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а именно о предоставлении А.Сытником доверенности на представление его интересов работникам юридического департамента Нацбюро.

Как сообщалось, 13 ноября А.Сытник прибыл в НАПК для вручения ему протокола о якобы совершении им административного правонарушения в связи с тем, что он не предоставил некие документы по требованию НАПК. Директор Бюро рассказал журналистам, что речь идет о том, что он якобы использовал юридические возможности НАБУ в своих личных интересах.

Он указал, что когда НАБУ или его директор становятся стороной какого-то спора, тогда их интересы представляет, на основании доверенности руководителя НАБУ, представитель юридического управления Бюро. "Почему сделан вывод, что я использовал это в каких-то личных интересах, мне не известно. Это было представление не моих личных интересов, а интересов директора НАБУ", - подчеркнул А.Сытник.

Позже в НАБУ заявили, что НАПК в июле 2017 года установило, что А.Сытник имел право давать поручения руководителю юридического управления Бюро представлять его интересы в ходе судебного разбирательства по административному делу.

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