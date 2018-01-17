Расхитители металлолома спровоцировали сход с рельсов грузового вагона в Днепропетровской области

Вагон грузового поезда сошел с пути в 23:45 16 января на стрелочном переводе станции Ерастовка Днепропетровской области.

Как сообщила пресс-служба ПАО "Укрзализныця", это произошло из-за попадания под колесо пакета металлолома, который выбросили воры из предыдущего вагона на перегоне Пятихатки – Ерастовка. Из-за происшествия девять пассажирских поездов были задержаны на срок до четырех часов. Случай расследуют правоохранительные органы.

"Железнодорожники обеспокоены ситуацией, сложившейся из-за несанкционированных вмешательств посторонних лиц в работу ж/д транспорта и умышленных повреждений и хищения элементов техники и инфраструктуры, количество которых постоянно увеличивается", - сетует "Укрзализныця".

По ее данным, в 2017 году зафиксировано 5814 случаев хищения. В целом нанесен ущерб на сумму 54,4 млн грн. Военизированная охрана "Укрзализныци" в течение прошлого года задержала 1156 злоумышленников.

"Крайне критической остается ситуация на территории Днепропетровской и Запорожской областей в пределах регионального филиала "Приднепровская железная дорога", связанная с большим количеством случаев хищения посторонними лицами устройств железнодорожной автоматики. Больше всего хищений и повреждений приборов автоматики из релейных шкафов и путевых ящиков (реле, трансформаторы и т.п.), дроссель-трансформаторов, проводов воздушных линий связи, кабелей", - добавляет ПАО.

"Укрзализныця" отмечает, что меры, принимаемые железнодорожниками, к сожалению, не дают желаемых результатов по уменьшению количества случаев хищений и повреждений подвижного состава, элементов верхнего строения пути, устройств железнодорожной автоматики и связи.

"Неоднократные обращения ПАО в МВД, СБУ по активизации работы их местных подразделений желаемого результата не дают. За сутки на одном объекте фиксируется по несколько вмешательств, что, очевидно, является следствием бездействия правоохранительных органов", - резюмирует "Укрзализныця".