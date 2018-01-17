События

03:51 17.01.2018

В 2018 приоритетными в финансировании являются оснащение войск, комплексная логистика и соцзащита военных

В 2018 приоритетными в финансировании являются оснащение войск, комплексная логистика и соцзащита военных

        Приоритетами в финансировании в 2018 году для Минобороны является оснащение войск современными образцами ВВТ, комплексная логистика и соцзащита военных, сообщили в Министерстве обороны Украины.

      "Бюджет 2018 увеличен более чем на 24%. Министерством обороны на этот год определены следующие основные приоритеты финансирования: оснащение войск современными образцами вооружения и военной техники, комплексная логистика, в частности, в 2018 году это начало восстановления неприкосновенных запасов, создание современной сети военных баз и восстановления важной инфраструктуры, а также повышение социальной защиты военнослужащих", – сообщил заместитель Министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции генерал-лейтенант Анатолий Петренко во время брифинга перед началом прямой телефонной линии в Клубе Кабинета министров Украины, во вторник.

      По его словам, последовательно реформируется система управления и оборонного планирования. В частности, после проведения оптимизации структуры и численности аппарата Минобороны более 40% подразделений Генштаба и других органов военного управления приведены к типовой структуре штабов НАТО, унифицированы структуры военных частей боевого состава.

      "В структуре Вооруженных сил в приоритетном порядке приобретает возможности Объединенный оперативный штаб, что является весомым элементом нашего Стратегического оборонного бюллетеня, сформированы Силы специальных операций и Десантно-штурмовые войска", отметил А.Петренко.

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Интерфакс-Украина
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