События

00:23 17.01.2018

Киберполиция уличила пятерых киевлян в распространении детской порнографии

        В Киеве киберполиция выявила пятерых местных жителей, которые подозреваются в распространении детской порнографии, у них изъята компьютерная техника, сообщает Национальная полиция Украина.

      "Всего на их компьютерах обнаружено около 12 тысяч файлов с содержанием детской порнографии. Кроме того, изъята компьютерная техника, носители информации и маршрутизаторы, с помощью которых злоумышленники распространяли запрещенный контент", - сообщает Национальная полиция Украина на странице в соцсети Фейсбук во вторник.

      Задержанными оказались мужчины в возрасте от 30 до 40 лет.

      По фактам распространения запрещенного контента полицейские начали уголовное производство по ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.

      По месту жительства каждого из злоумышленников полицейские провели санкционированные обыски. В результате обысков правоохранители обнаружили компьютеры, которые мужчины использовали для распространения запрещенного контента. Кроме того, выявлено жесткие диски, на которых хранились фото и видеофайлы порнографического содержания. "Сейчас техника изъята и направлена в экспертный центр для проведения всех необходимых экспертиз", добавили правоохранители.

      В рамках начатого уголовного производства проводятся следственные действия. Злоумышленники предоставляют показания. В Нацполиции отметили, что после получения результатов экспертизы будет решен вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения.

      Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

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