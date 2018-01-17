Киберполиция уличила пятерых киевлян в распространении детской порнографии

В Киеве киберполиция выявила пятерых местных жителей, которые подозреваются в распространении детской порнографии, у них изъята компьютерная техника, сообщает Национальная полиция Украина.

"Всего на их компьютерах обнаружено около 12 тысяч файлов с содержанием детской порнографии. Кроме того, изъята компьютерная техника, носители информации и маршрутизаторы, с помощью которых злоумышленники распространяли запрещенный контент", - сообщает Национальная полиция Украина на странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Задержанными оказались мужчины в возрасте от 30 до 40 лет.

По фактам распространения запрещенного контента полицейские начали уголовное производство по ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.

По месту жительства каждого из злоумышленников полицейские провели санкционированные обыски. В результате обысков правоохранители обнаружили компьютеры, которые мужчины использовали для распространения запрещенного контента. Кроме того, выявлено жесткие диски, на которых хранились фото и видеофайлы порнографического содержания. "Сейчас техника изъята и направлена в экспертный центр для проведения всех необходимых экспертиз", добавили правоохранители.

В рамках начатого уголовного производства проводятся следственные действия. Злоумышленники предоставляют показания. В Нацполиции отметили, что после получения результатов экспертизы будет решен вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения.

Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.