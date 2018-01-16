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23:18 16.01.2018

Тиллерсон вновь призвал РФи Китай обеспечить полное выполнение санкций ООН против КНДР

Тиллерсон вновь призвал РФи Китай обеспечить полное выполнение санкций ООН против КНДР

        Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник снова заявил, что Россия и Китай несут особую ответственность в деле поддержания международного санкционного режима против КНДР.

      "Первым делом все мы должны настаивать на полном выполнении санкций СБ ООН в соответствии с духом законов. В этой связи мы обращаемся с особым призывом к России и Китаю", - сказал он на встрече глав МИД Канады, США, Южной Кореи, Японии и ряда других стран, посвященной кризису на Корейском полуострове.

      Он отметил, что кроме этого, необходимо активизировать деятельность на море, чтобы не давать перегружать грузы с одних судов на другие - в обход санкций СБ ООН - с целью последующей доставки в КНДР.

      "И в-третьих, должны быть новые последствия для режима (в КНДР - ИФ), когда бы он ни совершал новые агрессивные акты", - добавил госсекретарь.

      В Ванкувере во вторник началась встреча глав МИД Канады, США, Южной Кореи, Японии и ряда других стран, посвященная кризису на Корейском полуострове.

      Заместитель госсекретаря США Стив Гольдштейн ранее заявил, что Россия и Китай не приглашены на министерскую встречу по КНДР в Ванкувере по инициативе Соединенных Штатов и Канады, отметив, что Москва и Пекин "будут проинформированы о результатах".

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