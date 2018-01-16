В Киеве ночью небольшой, а днем умеренный снег

В столице Украины в среду, 17 января, ночью небольшой, днем умеренный снег, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"Кроме того, как сообщают синоптики, завтра в Киеве облачно, температура ночью 5-7 ° мороза, днем около 0°С", - говорится в обнародованном пресс-службой КГГА во вторник вечером сообщении.

Также в горадминистрации напомнили, что в случае существенного ухудшения погодных условий (в ближайшие дни синоптики прогнозируют сильный мокрый снег, усиление ветра, метели и гололед) въезд крупногабаритного и тяжеловесного транспорта в Киев может быть ограничен.