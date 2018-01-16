События

19:55 16.01.2018

Житель Харьковской области получил смертельные травмы при попытке спилить дерево

Житель с.Коробочкино Харьковской области был смертельно травмирован, когда пилил деревья на территории одной из агрофирм Чугуевского района.

Как сообщает во вторник отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, по предварительной информации, на 54-летнего мужчину упало дерево, которое он пытался спилить.

"Пострадавший с многочисленными травмами был доставлен в отделение политравмы Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной помощи... От полученных травм мужчина умер", - говорится в сообщении.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в отделе коммуникаций областной Нацполиции, мужчина не был сотрудником агрофирмы, на территории которой произошел несчастный случай.

Сотрудники Чугуевского отдела полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о внесении сведений о случившемся в Единый реестр досудебных расследований.

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