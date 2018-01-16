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16:09 16.01.2018

Из-за снегопада в Одесской области ввели ограничения движения грузовиков

Из-за снегопада в Одесской области ввели ограничения движения грузовиков

Снегопад, который начался ночью и завершился около 14.00 во вторник, вызвал проблемы с транспортом и пробки в Одессе, передает корреспондент "Интерфакс-Украина".

В частности, по сообщению пресс-службы Одесского горсовета, временно приостановлена работа трамвайных маршрутов №1, №19, №20, №27, а также троллейбусного маршрута №14.

Всего в городе, по данным мэрии, работает 100 единиц снегоуборочной техники и 2,5 тысячи дворников, а коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы.

В Главном управлении Нацполиции в Одесской области также сообщили, что в связи с непогодой введено временное ограничение движения грузовых автомобилей на автомагистралях, автодорогах государственного значения и общего пользования в области во всех направления из Одессы с 14.00 вторника.

Согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 17 января ночью и утром по Одессе и области ожидается налипание мокрого снега, гололедица. Днем ожидаются порывы южного ветра 15-20 м/с.

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